Noore mehe keeruline elu. Laenuringi sattumine on ta viinud trööstitusse seisu

Tanel Saarmann reporter RUS

Raskeimatel hetkedel võime tunda, nagu kukuks me põhjatusse auku, täiesti kildudeks. Võime tunda, et olukord on lootusetult väljapääsmatu ja mitte kunagi ei tule meie ellu enam midagi head! Foto: Hendrik Osula

Teisipäeval kirjutas Ärileht laenurattasse sattunud inimestest, kelle tee viib aina enam eraisiku pankrotini. Need on inimesed, kes ise kergekäeliselt laenu võtavad, aga neile ka antakse seda liiga lihtsalt. Ärilehega võttis ühendust 30-aastane mitme lapse isa, kes end lõhki laenas. Tema lugu võiks olla õpikunäide selle kohta, miks kiusatusele mitte järgi anda. Ta loodab, et tema loost on kellelegi kasu.