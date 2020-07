Noorpere maksis köögi eest 8500 eurot ette. Mööblitootja esitas seejärel pankrotiavalduse

Rainer hakkas uude koju köögimööblit otsima kevade alguses. „See oli just see aeg, kus koroona oli suur teema ja kõik alles algas,“ meenutab ta. „Ma mõtlesingi, et kui tellida köök, siis pigem tellida sellisest tuntud ja kvaliteetsest firmast, millel on rahvusvaheliselt kõik esindused ja suur tehas Prantsusmaal, et sellega ju ometi ei saa midagi valesti minna.“

Rainer leidis Mobalpa Eesti OÜ kodulehelt pildi tumesinisest prantsuse luksusköögist, mis tema korteriplaneeringuga sobiks. Köögikomplekti maksumuseks kujunes pärast kohtumist disaineriga 17 000 eurot. Poole sellest - 8500 eurot - pidi Rainer kohe aprillis ette maksma.

Arve teine pool pidi saabuma juunis. Kui juuni lõpuks ei olnud ettevõte Rainerile arvet saatnud, hakkas Rainer firmaga ise kontakti otsima. „Helistasin siis Mobalpa Eesti esindusse, telefon oli väljas. Üritasin minna nende Facebooki lehele, Facebook kustutatud. Instagram kustutatud. Ainus, mis oli alles, oli veebileht,“ meenutab Rainer.