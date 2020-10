Noorte kodu ostmist takistavad väike sissetulek ja ebapiisav omaosalus

Luminori tellimusel kolmes Balti riigis septembris ja oktoobris 20-30 aastaste noorte seas läbiviidud uuring näitas, et enamus selle vanusegrupi noortest elab juba vanematest eraldi. Koos vanematega elab 30% Läti, 23% Leedu ja 19% Eesti noortest, sealjuures elavad noored mehed sagedamini vanematega koos kui noored naised.

Märgatav osa uuringus osalenutest elab kas üürikodus või mitte endale kuuluval pinnal. Seetõttu sooviksid pooled või peaaegu pooled Baltikumi noorest endale järgmise viie aasta jooksul päris oma kodu osta - Eestis 50%, Leedus 54% ja Lätis 42% vastanuist. Lisaks nõustub suur enamus vastanutest väitega, et kinnisvara on tulevikule mõeldes hea investeering.

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul näitab uuring, et noored mõistavad oma kodu ostmise tähtsust pikas perspektiivis, samas on 20-30-aastased tihti probleemi ees, et neil pole veel piisavalt sääste esimeseks sissemakseks. „Sellegipoolest tasub noortel oma võimalusi uurida. Näiteks pakume koostöös Kredexiga noorele perele ja spetsialistile madalamat omaosalust ning lisatagatise olemasolul võib sissemakse vajadus üldse puududa," märkis Raadik.

Oma kodu ostmise soovi täitumist raskendavadki uuringu järgi eelkõige madal sissetulek ja omaosaluse puudumine. Liiga madalat sissetulekut kui peamist takistust tõstab esile 67% Läti, 57% Eesti ja 54% Leedu noortest.

Eestis suudavad noored säästa kodulaenu võtmiseks kõige sagedamini 201-300 eurot kuus (21% naised, 28% mehed). Leedus on sagedaseim sääst samuti 201-300 eurot kuus (25% naised, 26% mehed) ning Lätis jaguneb meeste säästmisvõimekus võrdselt vahemike 101-200 ja 201-300 eurot vahel (mõlemal 23%) ning naiste puhul on sagedaseim vahemik 101-200 eurot.

Kolm tähtsaimat kriteeriumi oma kodu valimisel on noorte jaoks asukoht, hind ning kinnisvara üldine seisund. Võimalusel eelistaksid Läti noored eramaja Riiat ümbritsevas Pieriga piirkonnas (40%), leedukad eramaja mõnes väiksemas linnas (34%) ning eestlased eramaja maal (33%).