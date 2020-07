Noorte silmis on Eesti mainekaima tööandja edetabeli tipus üks IT-ettevõte asendunud teisega

Kantar Emori töötajakogemuse juhteksperdi Mari-Liis Eensalu sõnul on juba varasematel aastatel olnud märke Skype’i atraktiivsuse langusest tööandjana ning TransferWise’i ja ka teiste uute IT-ettevõtete esiletõusust. „Skype on endiselt tugev, kuid konkurents on tihe ja TransferWise on aasta-aastalt oma positsiooni parandanud, jõudes tänaseks kõige ihaldusväärsemaks tööandjaks valdkonna tudengite jaoks,“ selgitas Eensalu.

Koroonakriisi tõttu on tudengite silmis positsioone kaotanud erinevad transpordi ja turismi valdkonna ettevõtted (Nordica, Tallinna Lennujaam, Tallinna Sadam, Eesti Raudtee, Radisson Hotel Group ja Viking Line). Võitjate hulgas on Luminor ja Tele2, mille atraktiivsus tööandjatena on kasvanud.

Valdkonnana on IT ja telekommunikatsiooni sektor Eensalu sõnul noorte jaoks jätkuvalt kõige mainekam kõigist sektoritest. Tööandjate maine pingerea esikümnesse kuulub lisaks TransferWise’ile ja Skype’ile ka Pipedrive. „IT-sektor on kiiresti arenev, pakub atraktiivset materiaalset motivatsioonipaketti ja rahvusvahelise karjääri võimalusi. Noored hindavad sektori paindlikkust ja töötajakesksust,“ selgitas Eensalu.

Kantar Emor viib igal kevadel läbi tööandjate maine uuringut, kus majanduse, IT ja tehniliste erialade tudengitel palutakse panna suuremad tööandjad pingeritta. Selle aasta aprillis-mais toimus uuring 15. korda, sellele vastas 547 kõrgharidust omandavat õppurit.