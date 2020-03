Noorteadlasedki kritiseerivad valitsuse investeeringut: vastutustundetu on kriisiolukorda nii ära kasutada

"Kui õlitehase rajamiseks kasutatakse avalikku raha, peab avalik olema ka tehase põhjalik mõjuprognoos, mis annaks võimaluse teadlastel ja ühiskonnal hinnata selle adekvaatsust ja saada ülevaade põlevkivisektorisse panustamisele kaasnevast mõjust looduskeskkonnale, inimeste tervisele ning Eesti riigile ja majandusele mainele. Täna sellist võimalust antud ei ole. Leiame, et õlitehase rajamisel on oht kinnistada hetkeolukord Eesti energiavaldkonnas järgnevaks 30 aastaks ning kahandada seeläbi oluliselt võimalusi aruteludeks teemal, kuidas tagada õiglane üleminek kliimaneutraalsusele ja rajada jätkusuutlikud ning keskkonnasõbralikud energialahendused," teatasid nad.

Teaduslik konsensus on, et kliimamuutuste pidurdamiseks on kõige olulisemad järgmised kümme aastat, selgitavad teadlased pöördumises.

"Süsinikuheite vähenemine peab olema kiireim just praegu. Eesti süsinikueelarve väheneb iga õhku paisatud tonniga ning viib meid globaalselt lähemale IPCC hinnatud ohtlikule 1,5 kraadi ületamise piirile. Olukorras, kus Eesti ja teised Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050, on õlitehase ehitamine Eesti majanduse konkurentsivõimet kahandav samm. Väidetav kasvuhoonegaaside emissioonide vähenemine põlevkivi otsepõletamise asendamisel õlitootmisega on vaid näiline, võimaldades emissioone eksportida, kuid mitte neid sisuliselt vähendada. Tänane investeerimisotsus võib ehk tagada ühe kitsa õlitootmise sektori huvid ja lühiajalise heaolu, ent ei ole lahendus ei hääbuvale põlevkivisektorile, kliimaeesmärkide täitmisele ning ei aita tagada Ida-Virumaale võimalusterohket tulevikku. Teadlased ei ole vastu meie maapõue rikkustele lisandväärtuse loomisele, kuid kõik tegevused peavad olema kooskõlas keskkonna- ja kliimaeesmärkidega ning nägema tänase otsusega võrreldes paremini ette majanduskeskkonna arenguid."