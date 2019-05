Noortel on kaval põhjus, miks tulevikuks raha pole mõtet koguda

Viimaste osas tegevuse õigustuseks leiab põhjuseid nagu oavarrest. Küll on pädev, et sissetulek on nii väike, et pole millestki säästa. Samuti saab pahandada, et rahapaigutuste tootlus on vilets ning fondide haldustasud on kõrged.

Kuid USAs on paljudel noortel palju originaalsem põhjendus, miks raha säästmine pensionipõlveks on mõttetu. Lihtsalt tsivilisatsioon kukub enne pensionile minekut kokku.

Näiteks 27-aastasel New Yorgis elaval kommunikatsioonispetsialistil Lori Rodriguezil on selgus majas, miks ta ei kogu raha pensionipõlveks. Küsimus ei ole selles, et ta ei saaks raha kõrvale panna, pigem ta ei näe nagu põhjust, miks seda vaja on, kirjutas MarketWatch.

Nagu paljud tema eakaaslased usub Rodriguez, et kliimamuutus avaldab meie planeedile katastroofilist mõju. 88 protsenti milleenialastest, on suurim grupp, on võtnud tõsiasjana kliimamuutuse toimumist. 69 protsenti ütlesid, et kliimamuutus mõjutab neid juba eluajal. Et depressiivsetest uudistest pole puudust, on paljud noored skeptilised ebaselgeks tulevikuks säästmise suhtes.

“Ma tahaks loota parimat ning plaanida stabiilset ja turvalist tuleviku, kuid kui ma vaatan praeguseid sündmuseid ja mida me maailmale prognoosime, siis ma ei kujuta küll ette, kuidas 50 aasta jooksul poleks olukord kaootline,” rääkis ta veidi apokalüptiliseks kiskuvast tulevikuväljavaatest. “Ilmastikusüsteemid on juba muutunud.”