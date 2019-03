Nordecon ehitab Kohtla-Järvele spordi- ja tervisekeskuse

Lepingu maht on ligi 11 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Maakondliku tähtsusega objekt rajatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasfinantseerimisel.

Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodini sõnul on Kohtla-Järve linna elanikud spordi- ja tervisekeskust oodanud juba mitu aastat. „Mul on väga hea meel, et lõpuks saab ehitama asuda. Planeerimine ja hange võttis aega, aga viimaks saame öelda linna- ja ümberkaudsetele maakonnaelanikele, et kahe aasta pärast on võimalik juba Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskuses ujuda, tennist mängida, korraldada aeroobikatreeninguid ja teisigi spordialasid harrastada,“ lisas Vitali Borodin.

„Head sportimistingimused peavad olema kõikjal Eestis: see on oluline nii täiskasvanutele, aga eriti oluline kindlasti laste ja noorte vaba aja sisustamiseks. Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskus on mõeldud nii linnaelanikele kui kõigile maakonna elanikele nii igapäevaseks sportimiseks kui võistluste korraldamiseks,“ sõnas Nordeconi juhatuse liige Ando Voogma. „Moodne spordikeskus peab olema mugav ja funktsionaalne nii sportijatele kui treeneritele-töötajatele – seda see maja kindlasti ka on. Samuti on oluline, et nii suured hooned oleksid ehitatud tänaste teadmiste ja standardite järgi, et tagada energiasäästlikum majandamine ja madalamate hoolduskuludega ülalpidamine.“