Nordecon ehitab Rotermanni kvartalisse pea 16 miljoni eest uue ärihoone

Vana kontorihoone ja leivavabriku fassaadi peale on planeeritud uus hoonemaht, mis varieerub eri kõrgustega.

Esimesele korrusele on projekteeritud otse väljast ligipääsuga äri-, restorani- ja kohvikupinnad, teistel korrustel on äri- ja büroopinnad. Lisaks tuleb R6 ärihoonele ühendusgalerii Rotermanni 8 hoonega. Maa alla on projekteeritud 2 parkimiskorrust, kuhu on autoga ligipaas läbi olemasolevate Rotermanni kinnistute. Hoones on 2 aatriumi ning suletud netopind on 11 575 m2.

Projekti maksumus on 15,8 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks, maja valmib veebruaris 2021.