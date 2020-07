Nordecon hakkab Tartus Lidli hoonet ehitama

Tööde maksumus on ligi kolm miljonit eurot, millele lisandub käibemaks ning need valmivad 2021. aasta juuliks.

Kalda tee 29 aadressil ehitatav hoone saab olema ühekorruseline ning suletud netopinnaga 2300 ruutmeetrit.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas

Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele.