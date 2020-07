Nordecon ja Eventus Ehitus ehitavad Pakendikeskusele 5,3 miljoni eest logistikakeskuse

Ehitatava hoone brutopind on 10 845,3 m2 ja ehitustööde algus on kavandatud augustisse 2020. Tööde maksumus on ligi 5,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning need valmivad 2021. a aprillikuuks.

Kompleksi tuleb lisaks kesklaole ka kauplus, kontoriruumid ja 5 välja üüritavat stock-office’i boksi, mille klientidele saab pakkuda ka kaupade ladustamist kesklaos. Kinnistu asub logistiliselt väga heas kohas, Tallinna ja Rae valla piiril lennujaama kõrval, Muuga sadama ja Tallinna ringtee läheduses.

Pakendikeskuse nõukogu esimehe Lauri Maaringu sõnul on ajalooliselt huvitav teada seda, et logistikakeskuse krundile oli planeeritud Dvigateli raviprofülaktooriumi elutsoon ehk rahvakeeles viinaravila koos kahe ühiselamuga 600 patsiendile. Dvigateli käest läks krunt 1992. aastal firmale Enelin Mood, seejärel soovis hindudele kuuluv firma sinna rajada ärilinnakut ja hiljuti omandas selle Pakendikeskus.

Pakendikeskus on Eesti suurimaid pakkematerjalide ja -masinate müüjaid. Ettevõtte 2019. aasta müügikäive oli 17,5 miljonit eurot. Suurimad kliendid on Rimi, Maxima, Ensto Ensek, Selver, Prisma Peremarket, Scanfil, Henkel. Pakendikeskuse müügiesindused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Pakendikeskus tähistab sel aastal oma 25. tegevusaastat.