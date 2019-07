Nordecon sõlmis enam kui 20-miljonise ehituslepingu

Valmimas on Laeva tänava poolne hoone kolme maa-aluse ja viie maapealse korrusega. Hoone valmib 2020. aasta alguses.

„Praegu on projekteerimis- ja betoonitöid teostanud konsortsium NOBE ja Kontek Int AS ning oleme jõudnud fassaaditöödeni. Nordeconiga sõlmisime peatöövõtulepingu, et ehitusega kiiremini edasi liikuda ja maja järgmise aasta alguses valmis saada," sõnas Porto Franco OÜ juhatuse esimees Rauno Teder.

Citybox Tallinn hotelli ca 8500 m2 suurusel kogupinnal hakkab paiknema 272 tuba, mis teeb sellest suuruselt kaheksanda hotelli Tallinnas.

Porto Franco kontseptsiooni on loonud Londoni arhitektuuribüroo Chapman Taylor, hoonekompleksi arhitektid on Ott Kadarik ja Mihkel Tüür, peaprojekteerijaks Estkonsult OÜ. Maja projekteeritakse ja ehitatakse LEED Gold standardite järgi.