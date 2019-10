Nordic Business Forumil Helsingis räägiti kasvust ja peaesineja oli George Clooney

Veel esinesid Houstoni ülikooli professor Brené Brown, menukite autor Daniel Pink, pesubrändi Spanx asutaja ja juht Sara Blakely, Strategyzeri kaasasutaja Alex Osterwalder, StoryBrandi juht Donald Miller, WhiteSpace at Worki juht Juliet Funt, London Business Schooli professor Costas Markides, Morgan Stanley juhtiv direktor Carla Harris, Growth Tribe Academy Soome juht Anssi Rantanen ja juhtiv geostrateegia ekspert Parag Khanna.

Helsingi messikeskuses olid täidetud kõik 7655 kohta, kusjuures piletite hinnad ulatusid 1290 eurost 2990 euroni.

Üks oodatumatest esinejatest oli Apple’i kaasasutaja Steve Wozniak.

1976. aastal Apple’i esimese arvuti ehitanud Wozniak kuulub Silicon Valley kroonitud peade hulka ja paljud ootasid ilmselt tema visioone loovuse, innovatsiooni ja tehnoloogia kohta, nagu oli eelnevalt reklaamitud.

Yle ajakirjaniku sõnul kulus aga suurem osa üle tunni kestnud vestlusest Wozniaki elu ja karjääri meenutamisele.

Mitmed lood olid sellised, mida Wozniak on juba korduvalt oma raamatutes, intervjuudes ja samalaadsetel foorumitel rääkinud. Loomulikult räägiti Apple’i sünnist ja ettevõtte tipphetkedest. Kohati tundus see Wikipedia artikli ettelugemisena, märgib Yle.

Leidus siiski ka tarkuseteri ja mõtteid. Wozniak meenutas, et kui ta hakkas koos Steve Jobsiga ettevõtet üles ehitama, ei olnud neil üldse raha, mis sundis ehitama seadmeid ressursse säästes. See tekitas ettevõttes efektiivse mõtteviisi.

Wozniak rõhutas ka, et ettevõtte asutamise taustal peab olema ka muud peale tahtmise raha teha. Ta rõhutas, et on ise alati tahtnud tegutseda õigesti, mitte ainult maksimeerida oma vara.

Tehnoloogia tulevikust rääkis Wozniak nii palju, et usub, et käes hoitavad seadmed püsivad enam-vähem samasugustena veel pikka aega. Ta võrdles mobiilseadmeid autodega, mis on aastakümneid väliselt samasugused püsinud.

Eile esines foorumil aluspesubrändi Spanx looja, 48-aastane Sara Blakely, kelle äri sai alguse oma vajadusest.

Blakely ei teadnud nimelt, milliseid aluspükse panna valgete pükste alla, et need läbi ei paistaks. Nii lõikas ta sukkpükstel sääred maha, vahendab Taloussanomat.

Blakely rõhutas, et ettevõtja jaoks on tähtsaim õppida küsima küsimust miks, mis on laste jaoks loomulik, aga täiskasvanud lõpetavad selle küsimise.

Kui mingit toodet müüa, tahavad inimesed teada, miks selle peaks ostma.

Loe veel

„Ütlen alati, et ära müü toodet, vaid müü probleemi, mille su toode lahendab,” ütles Blakely.

Blakely sõnul on tähtis nõrkuse ülesnäitamine ja ebaõnnestumiste jagamine näiteks töökohal. Ka tema ütles, et raha ei ole kunagi olnud põhjus teha seda, mida ta teeb.

Facebooki asutaja Mark Zuckerbergi õe Randi Zuckerbergi sõnum oli, et eetilised küsimused tuleb varakult ära küsida.

Turundamistaustaga Randi töötas mainekas New Yorgi reklaamiagentuuris Ogilvy, kui Mark palus ta appi oma projekti Facebook.com juurde. Randi läks Silicon Valleysse ja karjäär venis ligi kümne aasta pikkuseks, vahendab Yrittäjäsanomat.

Randi on muu hulgas Facebook Live’i arendaja. Kuigi tehnoloogia arendamine ja selle edu jälgimine on rahuldust pakkuv, pöördub ametialane edu mõnikord ka selle vastu, mis mõeldud oli.

„Mõistsin mingil hetkel, et kui oleme andnud hääle kõigile, oleme andnud selle tõesti kõigile. Vabandust selle eest,” ütles Zuckerberg. „Minu professionaalne süda murdus, kui Uus-Meremaal kõndis mees mošeesse ja tulistas inimesi surnuks, näidates kogu tegu Facebook Live’is. Ma poleks kunagi ette kujutanud, kui Live’i arendasin, et see muudab millegi sellise võimalikuks.”

Tehnoloogiate arendajatele ja tehnoloogiaettevõtete asutajatele oli Zuckerbergil üks sõnum: „Küsige kõik rasked ja eetilised küsimused juba varases faasis ära!”

Eile esines foorumil selle peaesineja, Hollywoodi täht ja inimõiguste aktivist George Clooney.

Helsingin Sanomate teatel naerutas Clooney publikut algusest lõpuni.

Alguses käsitleti kerges toonis vestluses Clooney filmikarjääri ja isaks saamist. Clooney ülistas ka oma naist Amali.

Küsimusele, mida Clooney maailmas muudaks, vastas ta, et teeb parajasti kaheksaosalist sarja Watergate’i skandaalist, milles näeb palju ühtelangevat praeguse ajaga. Clooney tulatas meelde, et Watergate’i skandaali ajal president Richard Nixoni heaks töötanud inimesed sattusid vanglasse.