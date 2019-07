Nordica andis Adria lennufirmale 8 miljonit laenu ja kandis selle maha. Miks?

Äsja asus aga Adria lennufirma juhatusse endine Nordica juhatuse liige Sven Kukemelk. Ärileht päris ka temalt, mis seis laenuga on ja milline on see Adria majanduslik olukord, mis ei luba loota, et miljonid eurod niigi rahahädas Eesti lennufirmale tagasi makstaks? "Me ei saa muidugi Adria poole pealt kommenteerida, miks Nordica oma raamatupidamises otsustas laenu alla hinnata, kuid võin kinnitada, et Adria oma raamatupidamises seda laenu kajastab ning plaanib selle ka tagasi maksta," rääkis Kukemelk.

"Me oleme juba osa laenust tagasi maksnud nagu ka Nordica seda kinnitanud on ning jätkame tagasimaksetega. Seetõttu ei oska täpsemalt kommenteerida antud olukorda ning nende poolseid ohuhinnanguid," lisas Kukemelk.

Endine Nordica juht: tulemused oleksid olnud eksitavad ja liiga head

Endine Nordica juht Jaan Tamm selgitas, et 2016. ja 2017. aastal kanti laenusummad bilansist välja, sest koos ülevaloleva laenusummaga oleks nad Nordica majandustulemusi näidanud eksitavalt suurena. Bilansist väljakandmine ja laenu allahindamine ei tähenda aga kuidagi, et nõue Adriale oleks kustutatud. Nende kohustus on ikka 7,8 miljonit tagasi maksta. "2016. aasta allahindlus tehti audiitorite poolsele finantsnõuete hindamise metoodikale ja soovitustele vastavalt," selgitas Tamm. "Teine, 2017. aasta oma lähtus pigem juhatuse poolsest ettepanekust bilanss tulevaste perioodide jaoks puhastada ehk kogu laenu jääk maha kanda ja kajastada majandustulemusi konservatiivselt. Ilma selle allahindluseta oleks Nordica 2017. aasta kasum olnud ca 5,5 miljonit eurot." Tamm lisab, et tegelikult annab Adria tagasimakstav laen teatud puhvri, sest nüüd läheb iga tagasimakse puhaskasumina kirja. Seda, miks tänane juhatus laenu tagasisaamist ebatõenäoliseks peab, ei osanud Tamm kommenteerida.

Audiitorid hädas skeemi hindamisega

Nordica aruandeid auditeeriv PWC on laenunõude hindamisega hädas olnud alguses peale. Ka värskes, 2018. aastat käsitlevas aruandes nenditakse, et PWC-l ei olnud oma auditiprotseduuride käigus võimalik sobiva diskontomäära leidmiseks saada piisavalt tõendusmaterjali sarnaste tunnustega laenude turu intressimäärade kohta. "Ning samuti ei olnud meil võimalik saada piisavalt tõendusmaterjali laenunõude laekumise tõenäosuse osas. Nendest asjaoludest tulenevalt ei olnud meil võimalik veenduda, kas ja millises summas oleks laenunõuet pidanud alla hindama 31. detsembri 2018, 2017 ja 2016 seisuga ning kas ja millises summas oleks pidanud kajastama allahindlused 2018., 2017. ja 2016. aasta kasumiaruandes," nendib PWC vandeaudiitor Janno Hermanson.

Loe veel

Oma kodulehel pole Adria Airways eelmise aasta majandusaruannet esitanud, kuid Sloveenia meedias on nad pidevalt probleemidega esile tõstetud. Hiljuti lükkas Adria juht Holger Kowarsch avalikus pöördumises ümber väiteid nagu oleks juhatus käinud Sloveenia peaministri juures nõudmas lennufirmale riigi rahasüsti. Kowarsch kinnitas, et Adrial on küll majanduslikke probleeme ning nad otsivad strateegilist partnerit, kuid lennufirma suudab ellu jääda ka ilma selleta.

2016. aasta müüs Sloveenia riik ettevõtte Saksa fondile 4K Invest.