Nordica auditit pole riigikontrolli tööplaanis

Romet Kreek reporter RUS

Nordica lennuk Foto: Andres Putting

Hetkel ei ole rahvuslik lennukompanii Nordica auditit tööplaanis, aga riigikontroll jälgib pidevalt arenguid ja kui riigikontrolör leiab, et on vaja koostada vastav analüüs / teha audit, et aidata valitsusel/riigikogul kujundada otsuseid, siis seda ka tehakse, kinnitati riigikontrollist.