Nordica erakordselt õnnetu juuni: rikked, hädamaandumised ja liinide sulgemine

Suurbritannias Glasgowst Southamptonisse teel olnud Nordica lennuk oli laupäeval sunnitud tagasi pöörduma pärast lennu ajal tekkinud tehniline rike. Tegemist oli Flybe lennuga, mida opereeris Nordica, kirjutab Daily Star.

Incident ATR 72-212A (ES-ATA) on 22nd Jun 2019 at Glasgow on the flight Flybe (operated by Nordica) BE-881 from Glasgow/GLA (Scotland, UK)🇬🇧 to Southampton/SOU (UK)🇬🇧 with 59 PAX, which was diverted to GLA due technical problem (supposedly electrical fault and an engine issue). pic.twitter.com/qp8NUokkv8