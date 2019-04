Nordica ja LOT-i tütarfirma lennukiremondi arvete maksmine kipub aeg-ajalt venima

Viimane selline arve – mis on tänaseks küll makstud –, küündis 900 000 euroni. Ärileheni on jõudnud ka väide nagu oleks sel korral Magnetic MRO pöördunud muuhulgas ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole, et sealtpoolt arve maksmist kiirendada. Viidati ka lennukihooldusfirma Hiina omanike asjasse sekkumisele.

„Meil kindlasti on Magnetic MRO-ga pidevalt mingisuguseid diskussioone ja selles mõttes on ka väiksemaid või suuremaid tüliõunu õhus – sest me lihtsalt teeme väga palju koostööd –, aga konkreetselt sellele küsimusele vastates – see on täielik jama! Ma ei ole majandusministeeriumiga sel teemal mitte ühtegi sõna vahetanud,” oli Nordica juhi Hannes Saarpuu reaktsioon nädala alguses.

Küsimusele, mille üle Regional Jet Magnetic MRO-ga vaidleb siis, tõi sel nädalal Nordica juhi kohalt lahkumisest teada andnud Saarpuu näiteks juhtumi, kus mingit tööd ei tehta või arusaam sellest, milles kokku lepiti, on osapooltel erinev. „Siin ei ole mingit intriigi,” rõhutas Saarpuu.

Küll aga möönis ta, et aeg-ajalt võivad Regional Jetil olla suured arved Magnetic MRO-le üleval. „Mingi hetk me võib-olla oleme olnud 900 000 võlgu,” tõdes Saarpuu, viidates sellele, et juba ühe lennukimootori remont võib maksta mitu miljonit. „Mingil ajahetkel meil võib kindlasti olla kelleltki arve ka mitmele miljonile,” lisas ta.

Siiski jäi ta kindlaks, et ei ole ühtegi arvet, mille puhul Magnetic MRO hiinlasest juhid oleks asjasse sekkunud ja ministeeriumi poole pöördunud. Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist öeldi, et nemad ei ole Regional Jeti ja Magnetic MRO omavaheliste arvete maksmisse sekkunud.