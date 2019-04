Nordica juhi kohalt lahkuv Saarpuu: mõnel kuul oli meil 30 pilooti puudu

Siiri Liiva

Hannes Saarpuu ütleb, et tema tööleasumise ajal nõudis Nordica kiireid ja otsustavaid samme. Ta usub, et nüüd seisab ettevõte kindlamalt kui siis. Foto: Jaanus Lensment

Mullu juulis Nordicas ajutise tegevjuhi kohale asunud Hannes Saarpuu (41) on pärast üheksat kuud otsustanud, et tema töö riiklikus lennufirmas on tehtud. Nõukogule teatas ta oma otsusest möödunud neljapäeval, lubades ametisse jääda mai keskpaigani, kuni ettevõttele leitakse uus juht.