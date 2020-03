Nordica juht: Euroopa lennundus on väga suures kriisis

Nordica lendab Rootsis Stockholmi ja riigi põhjaosas asuva Gälivaresse liinil. Urva sõnul on märtsis broneeringute arv eelmise aastaga võrreldes 30 protsenti langenud. Nordica tütarfirmat Regional Jeti, mis toimetab regionaallendude turul, mõjutab kriis samuti. „Võimalik, et peame mõne lennuki parkima ja käivad läbirääkimised lennukite liisijatega. Me oleme põhimõtteliselt kriisilainel praegu juba," selgitas Urva.

„Ma olen oma elu jooksul päris mitu lennunduskriisi läbi elanud ja näinud, kuidas pikema perioodi jooksul mingi asi krutib, aga viiruse jõudmine Euroopasse on plahvatuslikult mõjunud. Kõik lennufirmad ütlevad seda. Euroopa lennundus tervikuna on väga suures kriisis," rääkis Nordica juht ja tõi välja, et Lufthansa on mahte vähendanud ning SAS plaanib seda ka teha. „Lennukid lendavad praktiliselt pooltühjalt, broneeringud on kukkunud, Itaalia on praktiliselt täiesti kinni lendudele, Aasia oli juba ammu kinni.

Küsimusele, kas varasemalt on olnud lennunduses nii järsku tekkinud kriisi, tõi Urva välja 2001. aastal 11. septembri terrorirünnakutele järgnenud olukorra. Ta meenutas, et toona tühistasid kindlustusfirmad osad kindlustused ja seetõttu ei saanud Estonian Airi lennukid kolm päeva lennata.

Ta lisas, et praegu on keeruline spekuleerida kui kaua kriis lennunduses kestab. „SARSiga oli ka nii, et ühel hetkel seda polnud enam ja kõik normaliseerus. Aga praegu see võib väga pikalt venida," möönis ta. Urva avaldas aga lootust, et suveks olukord paraneb.