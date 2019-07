Nordica koomale tõmbumine Tallinna lennujaama laienemisplaane ei muuda

Tallinna lennujaamal on alates juunist uus juht - Riivo Tuvike. Tuvike on varem öelnud, et tema suurimad eesmärgid on reisijate arvu kasvatamine ja terminali laiendamine. Sel aastal kasvab reisijate arv Tallinna lennujaamas kuni 3,2 miljoni inimeseni. Lennujaam on aga ehitatud 2,6 miljonile reisijale. Sellest tulenevalt laieneb lennujaam kahes etapis.

Lennujaama terminal laieneb järgmise viie aasta jooksul praeguse administratiivhooneni, mis tähendab, et selle pind kasvab kaks korda. Rääkides aga rahvusliku lennufirma Nordica paljude liinide sulgemisest ja oma nime alt lendamise lõpetamisest, ütles Tuvike, et enamik liinidest saavad teiste lennufirmade poolt kaetud.

"Kui nüüd Nordica enda liinivõrku koomale tõmbab, siis tegelikult kaob ära ainult üks aastaringne sihtkoht - see on Trondheim. Ja kui me oleme seda arvutanud, siis me näeme, et see aasta see mõju on umbes 50 000 reisijat, järgmine aasta on see umbes 50 000 reisjat. Reisijate arvu mõttes see suur ei ole," rääkis Tuvike.

