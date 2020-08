Nordica koostab plaani võimalikest sihtkohtadest

ERR RUS

Nordica Foto: Henri-Kristian Kirsip

Riigile kuuluv lennufirma Nordica on koostamas hetkel põhjalikku plaani sihtkohtadest, mis on Eestile kõige vajalikumad, kuid see, kas tegelikult kuhugi lendama hakata, on lahtine, rääkis ETV hommikusaates antud usutluses majandusminister Taavi Aas, vahendab ERRi uudisteportaal.