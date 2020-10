Nordica loodab peagi LOT-iga lepingu sõlmida

Urva rääkis, et valitsuse poolt lubatud 30 miljonit ei ole Nordica veel kätte saanud, sest selle eeltingimus on, et esmalt tuleb alla kirjutada leping partnerfirma LOT-iga, vahendas ERR.

"Meie nõukogu on eellepingu heaks kiitnud, loodame, et selle nädala jooksul tuleb ka poolakate poolt heakskiit," ütles Urva.

Rahandusminister Martin Helme ütles eelmisel nädalal valitsuse pressikonverentsil, et Nordica saab LOT-ilt lisaks Regional Jetile ka 1,7 miljonit eurot. Urva ei ole soovinud seda summat kommenteerida.

Augustis andis Euroopa Komisjon Eesti valitsusele loa toetada Nordicat 30 miljoni euroga, et aidata lennufirmal koroonaviirusest tingitud raskustega toime tulla. Nüüd lõpuks on jõudnud küsimus valitsuse ametliku istungi päevakorda otsustamiseks. Kui LOT-iga saab leping sõlmitud, saab Nordica alustada laenuläbirääkimisi KredExiga.

Urva rõhutas, et raha on mõeldud ainult koroonaviirusest tekkinud kahjude katteks. Samas avaldas ta lootust, et järgmisel aastal lennud taastuvad ja sellest tulenevalt paraneb ka lennuettevõtte majanduslik seis.