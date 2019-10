Nordica lubab Adria Airwaysi võla sissenõudmisega jätkata. Seni on sloveenlased miljoni tasunud

„Sellele vaatamata kandis Nordica kogu võlgnevuse oma 2017. aasta raamatupidamisaruandes maha, kui lootusetu nõude. Seetõttu Nordica tänast majanduslikku seisu Adria pankrot ei mõjuta,” kinnitas Uibo. Sloveenia lennufirma on esialgsest võlgnevusest tasunud Nordicale pisut alla ühe miljoni euro.

Kuivõrd Sloveenia majandusminister Zdravko Počivalšek on juba märkinud, et valitsus kaalub uue rahvusliku lennufirma loomist, siis märkis Uibo, et kahjunõuet Ardia Airways järeltulijale on võimalik esitada ainult juhul, kui tegemist on äri ülekandumisega. „Seda kindlasti välditakse,” nentis ta.

Adriat juhtiv Kukemelk kommentaare ei jaga

Maikuust Adria Airwaysi tegevjuhina ametisse asunud Eesti lennundusekspert, endine Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk ütles Ärilehe ajakirjaniku telefonikõne peale lakooniliselt, et ei soovi teemat kommenteerida. Veel juulikuus kinnitas Kukemelk, et lennufirma on plaaninud Nordicale võla tasuda.

„Me oleme juba osa laenust tagasi maksnud nagu ka Nordica seda kinnitanud on ning jätkame tagasimaksetega. Seetõttu ei oska täpsemalt kommenteerida antud olukorda ning nendepoolseid ohuhinnanguid,” ütles Kukemelk suvel, viidates Nordica 2018. aasta majandusarundele, kus peeti võla tagasi saamist ebatõenäoliseks.

Nordica ise on varasemalt teatanud, et peatab alates 26. oktoobrist kõik lennud Tallinna liinivõrgus ning jätkab hetkel ühe Rootsi siseliiniga. Seega Adria Airwaysilt üles jäänud võlakoormat lennufirma kuidagi ka piletihinda üle kanda ei saa.