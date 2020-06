Nordica ootab jätkuvalt Euroopa Komisjonilt riigiabi luba

"Oleme omalt poolt Euroopa Komisjonile vajalikud materjalid saatnud ja täpsustanud neid nagu Komisjon seda palus," ütles majandusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Taavi Audo.

Ministeeriumi teatel palus riik veel esmaspäeval saadetud kirjas Euroopa Komisjonilt ka võimalikult kiiret tagasisidet.

Eesti riik alustas Euroopa Komisjoniga sel teemal konsultatsioone 4. juunil. Valitsus otsustas Nordicas aktsiakapitali 30 miljoni euro võrra suurendada juba aprilli lõpus, küll aga alustati siis välja selgitamist, kas tegemist oleks ebaseadusliku riigiabiga.

Ministeeriumi teatel on protsess on aegavõttev, kuna Euroopa Liidus on lennundusele riigiabi andmine väga reguleeritud ning erakordne, ning rahvusvaheline lennundus toimib turutingimustes. Vahepeal on ministeerium vastavalt Komisjoni soovidele paar korda riigiabi taotlust ka täpsustanud.

Nordicas aktsiakapitali suurendamise tingimuseks on Nordic Aviation Group AS-i, Regional Jet OÜ ning Transpordi Varahaldus OÜ ühendamine. Lisaks peab Nordica esitama plaani Tallinnast lendude taastamiseks.