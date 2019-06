Nordica pani hiljuti Müncheni liini kinni. Lufthansa avab selle sügisest

Tallinna Lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäe sõnul on Saksamaa lennusihtkohtade valiku suurendamine olnud pikalt üks lennujaama prioriteete ja uus liin võimaldab kasvatada sissetulevate reisijate arvu Saksa suunalt.

"Nii nagu Frankfurt, on ka Müncheni lennujaam üks olulisemaid lennuliikluse sõlmpunkte ja ümberistumiskohti neile, kes suunduvad jätkulendudele. Neile, kes juba varakult talvist suusareisi või ägedat linnapuhkust planeerivad, on München suurepärane sihtkoht, kus oma puhkust alustada," rääkis Pärgmäe.

Lufthansa Balti riikide ja Soome piirkonna müügijuht Christopher Zimmer märkis, et Lufthansa opereerib Eestis juba alates 1992. aastast ning selle perioodi jooksul on lennureisijate arv ja nõudlus uue lennuliini järele pidevalt kasvanud.

"Lisaks sellele, et Münchenist on mugav reisida edasi Saksamaale ja Lõuna- ja Kesk-Euroopa riikidesse, avab see võimaluse lennata Lufthansaga edasi 214 sihtkohta 75 riigis," lausus Zimmer.

Varasemalt on Tallinnast Münchenisse lennanud Eesti rahvuslik lennufirma Nordica, kes viimase poolaasta liinivõrgu koomale tõmbamise käigus otsustas 30. märtsist selle regulaarliini sulgeda. Jaanuari keskpaigast sulges Nordica regulaarliinid Oslo, Peterburi ja Amsterdami suunal.

Esimene Lufthansa lend Müncheni-Tallinna liinil toimub 126-kohalise Airbus 319 lennukiga 4. novembril. Lennud hakkavad toimuma kolm korda nädalas: esmaspäeval, neljapäeval ja laupäeval.