Nordica tütarfirma sõlmis SAS-iga veel ühe suure lepingu

Nordica tütarfirma Regional Jeti juht Jan Palmér on tõeline lennundusveteran, ülisuurte kogemuste ja kontaktivõrgustikuga, aastakümneid lennundusärisid juhtinud mees, kes proovis viimases otsas ka Estonian Airi nina ülespoole keerata. See ei õnnestunud, kuid tundub, et rakendades nüüd sisuliselt sama äriplaani Regional Jetis, on leitud Eesti lennundusele kullaauk. Nimelt ütleb Palmér, et järjest rohkem maailma suuri lennufirmasid saab aru, et lühemaid liinilende (alla 100 istekohaga lennukitega) tasub allhankijatelt sisse osta. „Ma olen seda juba 20 aastat rääkinud, et lennundus liigub sinnapoole, ja lõpuks on sellest ka aru saama hakatud,” muigab Palmér kavalalt.