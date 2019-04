Nordica tütarfirma vaidlustas saarte ja mandri vahelise lennuhanke tulemused: me tegime parima pakkumine

Uibo sõnul on lennufirma jätkuvalt seisukohal, et Regional Jeti pakkumus on parim lahendus nii hankijale kui ka reisijatele ning vastab kõikidele kvalifitseerimistingimustele. Regional Jeti vaiet vaatab läbi riigihangete vaidlustuskomisjon, kes teeb oma otsuse järgmise nädala reedeks, 3. maiks.

Maanteeamet otsustas, et saarte ja mandri vahelise hanke on võitnud Leedu lennufirma Transaviabaltika 8. aprillil. Kuivõrd riigihangete seaduse järgi kehtib 15 päeva pärast hanketulemuste välja kuulutamist lepingu sõlmimise keeld, on nüüd lepingu sõlmimine Transaviabaltikaga kuni Regional Jeti vaide läbi vaatamiseni edasi lükatud.

Muutis ootamatult tingimusi

Puudustele seekordse hanke protseduurides juhtis möödunud nädalal tähelepanu ka NyxAir OÜ juhataja Jaanus Ojamets, kelle sõnul oli tema firma huvitatud nii Tallinna-Kuressaare kui ka Tallinna-Kärdla liini teenindamisest, kuid hanke poolepeal muudeti ootamatult selle tingimusi, mistõttu kvalifitseerusid nad lõpuks ainult Kärdla liini hankel osalema.

Kui hanke algsete tingimuste järgi oleks NyxAiri 33-kohalised Saabid sobinud teenindama ka Kuressaare lennuliini, siis vahepeal muutis maanteeamet tingimusi, seades Kuressaare liinil miinimum istekohade arvuks 40 kohta.

Kuigi NyxAir proovis kahe hanke vahepeal muutunud tingimusi vaidlustada, see neil ei õnnestunud. Jõuti isegi ringkonnakohtusse välja, kuid seal ei võetud ettevõtte kaebust muutunud tingimuste osas menetlusse. Ojametsa sõnul oleks aga nende pakkumine toonud riigile kaasa 6-miljonilise kokkuhoiu.

Viieaastase hanke algus on selle aasta 1. juunist ja see kehtib 2024. aasta mai lõpuni. Hanke eeldatav maksumus on 25,5 miljonit eurot.