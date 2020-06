Täna ütles majandusminister Taavi Aas ERRile, et LOTi osalus ostetakse välja ja nii saab Regional Jet täielikult riigi omandusse. Aas täpsustas, et hinnana on välja käidud alla miljoni, Äripäevale teadaolevalt käib jutt umbes 300 000 eurost. Poolakad küsivad oma osa eest aga kordades enam.

