Eesti suurima riigifirma Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter sai eelmise aasta keskmise töötasuna 17 500 eurot kuus, mis on riigile kuuluvate äriühingute puhul konkurentsitult kõige kõrgem palk.

Nüüd kinnitas Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel Ärilehele, et Gunnar Kobini kuupalk saab olema 15 000 eurot. "Gunnar Kobini juhatuse liikme tasu on 15 000 eurot, tal ei ole ametiautot ega ametitelefoni. Tasu on kooskõlas vastutuse ja väljakutsete ulatusega ning peegeldab ka konkreetse inimese varasemat töökogemust ja kompetentse," selgitas Tiivel.

2015. aastal loodud Nordic Aviation Groupi ehk lennufirma Nordica esimeste juhtide Jaan Tamme ja Ahto Pärli palk oli 9800 eurot, nende asemele ajutise juhina asunud Hannes Saarpuu töötasu summa oli sama suur.