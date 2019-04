Nordicaga lendas tänavu esimeses kvartalis üle 100 000 inimese, aastane langus oli 16 protsenti

Reisijate arvu vähenemine on seotud kahjumlike liinide sulgemisega eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses. Kokku väljus Tallinnast aasta esimesel kolmel kuul üle 2000 Nordica lennu, mida on 22 protsendi võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Lendude toimumise protsent oli suurem kui 98 ja see näitaja on võrreldes eelmise aastaga paranenud. Märkimisväärselt on paranenud ka lendude väljumise täpsus ehk üle 83 protsendi Nordica lendudest startisid vähem kui 15-minutilise hilinemisega.

Kogu Nordic Aviation Group tegi selle aasta esimeses kvartalis pea 7500 lendu, mida on ligi 6 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Grupi ekspordimaht kasvab jätkuvalt.