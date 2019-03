Norra mööblitootja investeeris Pullapääle 2,5 miljonit eurot

„2018. aastal toimus Helland Balticus palju ja nii mõndagi. See on üsna uskumatu, millega me hakkama oeme saanud,” ütles Norra ettevõtte üks omanikest Joakim Helland.

„See oli väga huvitav aasta ja ka paljude muutuste aasta,” lisas ettevõtte juhatuse liige Aivar Kaus.

Sellele eelnenud 2017. aasta oli Hellandi sõnul ettevõtte jaoks seni edukaim ja eelmine aasta oli peaaegu sama hea, mis omakorda andis kindlustunnet varem seatud plaanide ellu viimiseks ja ka uute tegemiseks.