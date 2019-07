Norrakate maksmata arve surus 100 inimest koondava puitmajatootja põlvili

"Juhtus nii, et esiteks saime projekti raames väga suure kahjumi, aga Skanskal on hetkel ka viimane arve maksmata meile, mis on käibemaksuga natuke alla miljoni euro," rääkis Rõbakov, viidates eelmisel aastal Norras tehtud viieaastasele lepingule, mis sunnib neil nüüd uksi sulgema ja inimesi koondama.

Tema sõnul on ehitatud majad üle antud ja sinna kolisid inimesed sisse juba novembris. "Oleme juulikuus ja räägime siin, mis tähendab, et me pole sentigi sellest rahast kätte saanud," tõdes Rõbakov, kes peab üsna vähetõenäoliseks, et nad seda raha, mis Skanska neile võlgu on, ka kunagi näha saavad.

