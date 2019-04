Norralased ostavad tükkhaaval Soomet kokku

Teisipäeval, kui Norra mobiilioperaator Telenor teatas, et on omandanud rohkem kui pool Soome telekommunikatsiooni ettevõttest DNA, tundus soomlastele, et nad on midagi sellist juba varem näinud, vahendab Helsingin Sanomat. Taas liikus kontroll ühes Soome ettevõttes norralaste kätte.

Ka tehingu maksumus oli erakordselt suur. Üks kolmest suurimast Soome mobiilioperaatorist vahetas omanikku 1,5 miljardi euro eest. Siiski oli tegemist vaid ühe ettevõttega paljude seast, mis on viimasel ajal norralasest omaniku saanud.

Norralased ostavad Soome ettevõtteid üles

Kui vaadata eelmisel suvel aset leidnud suuremaid ettevõtete ülevõtmisi Soomes, siis paljud neist olid seotud Norra ettevõtetega. Norra päritolu NRC Grupp ostis Soome hooldusettevõtte VR Track, Norra toiduainetööstus Orkla ostis börsifirma KotiPizza ja viis ettevõtte börsilt ära. Enne seda oli Orkla ostnud Taffeli kartulikrõpsude tootja.

Norralaste võlgade sissenõudja B2olding võttis Nordea pangalt üle 12 000 probleemset laenu kogumaksumusega 388 miljonit eurot. Norlandia laienes oma hooldusteenustega Soome, ostes ära samas valdkonnas tegutseva ettevõtte Alina.

Samal ajal kuuluvad ka juba pikemalt Soome turul tegutsenud ettevõtted nagu R-kiosk, Dressman, Bik Bok, Carlings, Volt ja Cubus norralastele. Ka ehitatakse praegu Vantaas asuvasse Portti Parki Norra brändide outletti.

Ühtlasi ööbivad Soomet külastavad turistid Norra hotellides, soomlased väetavad oma põldusid Norra väetistega, viivad igapäevaselt oma lapsi Norra omanikega lasteaedadesse, turvavad end Norra päritolu turvafirmadega ja tõmbavad õhtuti jalga Norra ettevõtte Norse sokid ja sukad.