Nortal tõusis Saksamaal Amazoni ja L'Oréali kõrvale

Tänavu pälvis auhinna ka L'Oréal ning eelmisel aastal näiteks Amazon.

”Oleme viimastel aastatel teinud äri kasvatamisse Nordrhein-Westfaleni piirkonnas ja Saksamaal olulisi investeeringuid. Kavatseme jätkata samal rajal, investeerides edasi nii orgaanilisse kasvu kui ka kaalume ettevõtte ostmist,” ütles Nortali asutaja ja juhatuse esimees Priit Alamäe.

Alamäe sõnul on auhind oluline tunnustus, mis näitab, et ettevõtte edusamme on märgatud, kuid see on alles Nortali loo algus Saksamaal.