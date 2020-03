Nortali juht: ma nii karme sõnu, et kriis on alanud, ei kasutaks. Teadmatus on aga suur

„Ma nii karme sõnu, et kriis on alanud, ei kasutaks. Teadmatus on suur. Me ei tea, kui suur või väike saab olema nafta hinnasõja mure või viiruse levik. Kõik rahvusvahelised ettevõtted piiravad oma tegevusi ja inimeste liikumisi ning see aeglustab tegevust," alustas Krull ja selgitas, et uusi tellimusi tuleb seetõttu vähem peale, sest reisimine ja inimestega kohtumine on sellisel puhul oluline. Vanad kokkulepped aga peavad.

Nortal tegutseb mitmetel välisturgudel ja igal pool järgivad nad kohaliku terviseameti nõandeid ja näpunäiteid. Ka nemad on reise ja ühissündmusi vähendanud ja edasi lükanud.

„Erinevates riikides on suhtumine erinev. USAs on paanika suurem, aga Soomes on täitsa rahulik. On kohti, kus vabatahtlikku karantiini minekut on palju ja on ka neid, kus see ei ole nii suur teema. Eestis me ei näe, et see oleks siseriiklikult veel selliseks teemaks saanud. Tööintervjuudele tullakse kohale ja koju jäämine ei ole valdav," kirjeldas Krull.

Riikidest tekitab Krullile kõige enam muret Saksamaa, sest riigi kohal on suured küsimärgid. Ka Eestis on info vastukäiv. Terviseametil ja välisministeeriumil on erinevad nägemused, kas Saksamaa on ohupiirkond või mitte. „Täna oleme me pigem alati ettevaatlikud," ütles Krull.

Lisaks viiruse mõjudele peaks peagi ettevõteteni jõudma ka naftasõja mõjud. Kui miski mõjutab klienti, siis jõuab see ka teenusepakkujateni.

„Majanduse aeglustumine tuleb. Küsimus on, kes on selleks paremini valmis. Ettevõtted on kindlasti alalhoidlikumad ja ettevaatlikumad investeeringute ja arenguplaanide tegemisel. Sealt tekib ka majanduse aeglustumine. Loodan, et oleme kuu aja pärast juba targemad, kuhu see kõik meid viinud on," rääkis Krull.