Notaribürood jätkavad ka rangemate erimeetmete ajal tööd, kuid on ka mõned piirangud

Notarite Koja sõnul peavad riiklikud funktsioonid toimima ka kriisiajal, kuid võimalusel soovitatakse kasutada iseteenindusportaali ning hiljuti käivitatud kaugtõestamise süsteemi toimingute tegemiseks distantsilt.

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul on selge, et oma tavapärases rütmis ei saa töö jätkuda ka notaribüroodes, kuid õiguskindlus ning ligipääsetavus notariteenustele peab olema tagatud ka kriisiolukorras. „Juba möödunud esmaspäeval otsustasime, et notaritel on vabadus lähtuvalt oma äranägemisest büroo sulgeda ning saata inimesed kaugtööle. Lisaks rakendame ettevaatusabinõusid: me ei tee toiminguid inimestega, kes on hiljuti saabunud välismaalt ning soovitame edasi lükata kõik tehingud, mis pole ajakriitilised,“ selgitas Saar-Johanson.

Nii mõnigi notaribüroo ongi oma tegevuse ajutiselt peatanud – teised jätkavad erimeetmeid kasutades. „Notarite töö peab jätkuma ka eriolukorras - samas külastab notaribüroosid palju inimesi ning me peame kaitsma nii notaribüroode töötajate kui ka klientide tervist tagades minimaalse läbikäidavuse. Seepärast oleme soovitanud kasutada maksimaalselt uut iseteeninduse platvormi ning võimalusel teha tehinguid kaugtõestusega, mis võimaldab toiminguid teha üle videosilla,“ ütles Saar-Johanson.

Kui notaribüroo külastamine lähinädalatel on möödapääsmatu, paluvad notarid büroosse mitte kaasa võtta maaklereid, nõustajaid, pereliikmeid ja teisi toimingu sooritamise aspektist mittevajalikke inimesi. Juba nädalaid on büroodes kasutusel erimeetmed, kus muuhulgas välditakse paberkandjal koopiate väljastamist ja vahetamist ning ühiskasutatavaid kirjutusvahendeid.

