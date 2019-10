Notarid idufirmasid soosivast seadusemuudatusest: Eesti maine ja õiguskindluse tagamine ongi ebamugav

Siinkohal võib näitena tuua Hispaania. Hispaaniat on FATF (Financial Action Task Force - valitsustevaheline rahapesuvastane töörühm) viimastel aastatel tunnustanud positiivse näitena just seetõttu, et enamike suurema rahapesu riskifaktoriga tehingute (ja seda tehingud äriühingutega kahtlemata on) tegemisel kaasatakse notar. FATF on ka üldisemalt leidnud, et riikides, milles on kehtestatud notariaalne süsteem, on rahapesu vastane võitlus efektiivsem. Samas veel 2014. aastal läbiviidud FATF Mutual Evaluation Report tõi Hispaania puhul välja asjaolu, et kõikide äriühingute osaluste võõrandamine ei käi läbi notari ja seda tuleks parandada. Järgmisel aastal on tulemas FATF standarditele vastavuse hindamine Eesti suhtes.

Teiseks väheneb õiguskindlus seoses õigusvaidluste arvu kasvuga

Eelnõuga väljapakutud muudatuse puhul peaksid võõrandamistehingu osapooled edaspidi kohaldama senisest kõrgemat omapoolset hoolsust ning eeldatakse, et igaüks on võimeline äriühingu põhikirjaga tutvudes aru saama kaasnevatest õiguslikest tagajärgedest. Notarite pikaajaline kogemus räägib vastupidist. Mittejurist ei ole enamjaolt võimeline erinevates õiguslikes küsimustes ja nende tagajärgedes orienteeruma, mistõttu võrdset ja erapooletut

nõustamist peaksid saama tehingu mõlemad pooled. Ohumärgiks on, et välisriigi osanike ja nende nõustajate koostatud lepingu tekstid on tihti formuleeritud nende harjumuste ja välisriigi õiguspraktika alusel, mis ei ole Eesti õigusega ühildatavad. Täna kaitseb notariaalse tõestamise vorm ka osaniku abikaasa huve - perekonnaseaduse § 29 kehtivast abikaasa nõusoleku eeldusest tulenevalt jäävad abikaasade huvid edaspidi kaitseta, kui notar ei tõesta tehingut.

Väljapakutud sõnastuse kohaselt saaks edaspidi osa müüa ka suulise lepingu alusel. Sellisel juhul on võimatu osa omandamist tõendada ja äriregistril tegelikke osanikke kontrollida. Vorminõudest loobunud ühingu osa omandamisel on omandajal vaja osa omaniku väljaselgitamiseks viia läbi õiguslik audit, s.o. tuleb tuvastada osa omanik lepingute jada alusel tagasi ajani, mil põhikirjaga veel vorminõudest loobutud ei oldud.

Ühe notari asemel nõustab tehingut 40 advokaati

Loe veel

Ilmselt kasutaksid lepingute osalised ka edaspidi kohalike õigusnõustajate abi - nii tehingu tagajärgede mõistmiseks kui ka õigusliku auditi tarvis. Lihtsalt toimub nihe notaritelt advokaatidele, millega rahalised kulutused isegi kasvaks. Loogikast lähtuvalt eeldame, et osa võõrandamistehingu notariaalse tõestamisega seotud kulud on oluliselt väiksemad kui sama tehingu sooritamiseks advokaatide teenust osta. Näiteks kui advokaadi keskmine tunnitasu on vähemalt 150 eurot, siis kõige levinuma, minimaalse väärtusega osa nimiväärtusega tehingu tõestamisel on notari seadusega sätestatud tasu 44,70 eurot, osa hinnaga 10 000 EUR võõrandamistehingu notariaalne tõestamine toob kaasa notari tasu umbes 51 EUR+km, hinnaga 100 000 EUR notaritasu ca 320 EUR+km jne.

Mis veelgi olulisem: kuna muudel õigusnõustajatel puudub erinevalt notaritest erapooletuse kohustus, siis peaksid vastava kulutuse tegema kõik tehingu pooled ning iga osapool peaks advokaadibüroo teenust sisse ostma. Ehk siis Tamkivi toodud näite põhjal peaks 40 investorit minema tehingusse 40 advokaadiga, ühe notari asemel. Jääb pigem arusaamatuks, kuidas selline lahendus raha või aega säästab.

Muudatus avaks õigussüsteemi kuritarvitusele

Eelnõuga pakutud muudatus lihtsustab ka pahatahtlike isikute tegevust, kes soovivad dokumentide võltsimise abil määrata osaühingu osanike või juhatuse teadmata ühingu juhatuse ja nõukogu liikmeteks võõraid isikuid ning teha ühingu nimel kolmandate isikutega tehinguid. Äriseadus võimaldab uue juhatuse liikme kande tegemist põhinedes äriühingu osaniku poolt allkirjastatud dokumendile (vt ÄS § 173 lg-d 41-6; § 184 lg-d 11-13).

Samuti tekib oht, et ühingud, mille puhul osanikud registrist ei nähtu, vormistatakse tankistideks. Probleemide korral on väga lihtne sellise lahenduse kasuks otsustada. Lisaküsimus tõstatub riigieelarve maksulaekumistest, kuivõrd suuliselt või muus vormis tehtud tehingute puhul on raske kontrollida tehingute tegemist ja raha liikumist.

Mõju ühiskonnale ja majandusele on laiem ning ei piirdu vaid idusektoriga

Hetkel kehtiv süsteem - osadega seotud tehingute notariaalne tõestamine ja notarite ning äriregistri vaheline suhtlus ja teavitamine - toimib riigisiseselt hästi. Sellele viitab muuhulgas asjaolu, et rohkem kui 98% osanike jaoks ei ole osade võõrandamise tehingu notariaalne tõestamine olnud pudelikaelaks, mida oleks vaja vältida: EVK-s on registreeritud alla 2% kõigist osaühingutest. Osaühingu kaudu tegutsemine on Eestis kõige tavalisem ettevõtlusvorm ületades 58 kordselt aktsiaseltside arvu ning 6-kordselt FIE-de arvu.