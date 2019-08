Notarid: konkurentsiameti ettepanekud ohustavad teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti

Konkurentsipõhise hinnastamispoliitika rakendamine riiklikult kehtestatud ning üleriigiliselt ühtlustatud määrade asemel võib muuta mitmed teenused raskesti kättesaadavamaks ning kahjustada teenuse kvaliteeti, teatas koda.

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul on notarid valmis ettepanekuid kaaluma, kuid silmas tuleb pidada, et seadusega sätestatud tasude eesmärgiks on tagada notari sõltumatus ja erapooletus. „Just seadusega sätestatud tasu määrade tõttu on notaritel praegu keelatud sõlmida erikokkuleppeid oma teenuse hinna kohta. Tõtt-öelda jääbki selgusetuks, mis probleemi antud ettepanekutega lahendada üritatakse," ütles Saar-Johanson, viidates Maailmapanga Doing Business raportile, mille kohaselt Eesti on kinnisvaratehingute hinna ja lihtsuse osas maailmas kõrgel kuuendal kohal.

„Meile konkurentsi poolest eeskujuks toodud Itaalia ja Holland positsioneeruvad samas raportis vastavalt 23-ndal ja 31-el kohal," lisas Saar-Johanson.

Muuhulgas tasuks meeles pidada, et notarid on riigi poolt seatud ja sätestatud teenuste erapooletud osutajad, mistõttu vaba konkurentsi süsteem oleks tugevas vastuolus notariameti sõltumatuse põhimõttega.

„Kas meile tunduks näiteks loogiline, et vaba konkurentsi põhimõtet rakendataks kohtute puhul - et inimene pöördub oma murega sinna kohtusse, kus protsess tuleb odavam? Notari ametikohustus on just oma erapooletuses ja sõltumatuses ennetada neidsamu olukordi, mille pärast kohtusse minnakse," selgitas Saar-Johanson.