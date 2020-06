Notarite statsitika kinnitab: kinnisvaratehingute arv vähenes pea veerandi võrra, kasvanud on ainult abiellumised ja lahutused

Kui 2019. aasta maikuus tegid Eesti notarid kokku 30 537 ametitoimingut siis tänavu oli see number 20 798, seega langes toimingute hulk pea 32 protsenti. Ametitoimingute hulk on kahanenud pea kõigi toimingute lõikes.

Kui möödunud aasta mais tõestasid notarid 6978 kinnisvaratehingut, siis eelmisel kuul tõestati vaid 5286 tehingut, seega langes tehingute koguarv pea 24 protsenti. Veelgi suurem, 26 protsendiline langus toimus äriühingute osadega tehtavates tehingutes, kus möödunud aasta 914 tehingu asemel tehti tänavu vaid 678 tehingut.

Samas vaatamata koroonapandeemiale kahanes ka pärimisega seotud toimingute hulk: testamente tõestati võrreldes möödunud aastaga pea 30 protsenti vähem, pärimismenetlusi algatati 10 protsenti vähem. Volikirjade ning apostillide väljastamises langes toimingute arv vastavalt 48 ja 44 protsenti.

Võrreldes aastatagusega on kasvanud vaid abielude ja lahutuste arv - kui möödunud aasta maikuus sõlmiti 43 abielu siis tänavu kinnitasid notarid 59 abielu ning mulluse 35 lahutuse asemel tuli notaritel maikuus kinnitada 45 abielulahutust.

„Võrreldes aastatagusega on langus olnud kahtlemata olnud märkimisväärne, kuid see on ka igati mõistetav, sest paljud inimesed on ebakindlate aegade tõttu lükanud kinnisvaraostu edasi. Samuti on tõenäoliselt ootele pandud ka tehinguid äriühingute osadega. Positiivse külje pealt saame välja tuua selle, et uus kaugtõestamise teenus on tõestanud oma töökindlust ning ligi 7 protsenti kõigist maikuu toimingutest tehti just kaugtõestamise teel,“ kommenteeris statistikat Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.