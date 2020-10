Nõudlus on kriisile vaatamata suur: uus kortermaja Telliskivis müüdi kohe pärast valmimist välja

Kuigi 1Partner Arenduse juht Erkki Ääremaa tõdeb, et korterite tehinguarvud on tänastes oludes vähenenud, siis kindlat tüüpi kinnisvara ostetakse sama palju kui enne.

“Näiteks Kalamaja on endiselt kuum piirkond ja mida Telliskivi loomelinnakule lähemal, seda nõutum. Seda näitab värske arendusprojekt Telliskivi tänaval, mille korterid osteti koroonakriisist sõltumata kiiresti ära. Kui Kalamajas on huvi ja nõudlus endiselt kõrge, siis samal ajal on geneeriliste põlluarenduste puhul endiselt peamine argument hind,” rääkis Ääremaa.

Tema sõnul tõmbasid paljud arendajad koroonakriisi alguses uutele arendustele pidurit. “1Partner pani samal ajal Majaka asumis nurgakivi väga erilisele tuletorni krundile kerkivale 11 hoonega arendusele ja töös on ka uus projekt Pelgurannas,” kirjeldas Ääremaa.

Ta märkis, et koroonakevade mõju ei ole olnud nii pikaajaline ja sügav kui kardeti. “Inimeste vahendid pole äkki otsa saanud, laenamine on soodne ning riik pumpab majandusse suures koguses raha peale. Seetõttu on uutel kinnisvaraarendustel endiselt ostjad olemas,” sõna Ääremaa.

Tema sõnul on selgelt näiteks kasvanud luksuskorterite müük. “Hästi läheb just erilistel ja väga heas asukohas asuvatel projektidel, mida inimene lihtsalt tahab,” lausus 1Partner Arenduse juht.