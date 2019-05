Nõudlus Uberi aktsiate järele osutus pigem tagasihoidlikuks

Aktsiate pakkumishind oli vahemikus 44 kuni 51 dollarit, mis paigutas 45 alumisse poolde, kirjutab CNBC. Uberi väärtuseks jäi 82,4 miljardit dollarit.

2018. aastal ulatus Uberi käive 11,3 miljardi dollarini, mis on 43% suurem kui 2017. Samal ajal oli ettevõtte kahjum 1,8 miljardit, mis on aga vähem kui 2017 kui see oli 2,6.

New Yorgi börsil hakatakse täna Uber aktsiatega kauplema.