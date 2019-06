Novatours vabandab reisijatele tekkinud ebamugavuste pärast möödunud laupäeval

Novatours vabandab oma reisijatele tekkinud ebamugavuste pärast ning möönab, et tegemist oli kahetsusväärse juhtumiga. Avaldame Novatoursi pöördumise täies mahus:

"Eelmisel nädalavahetusel Eesti reisikorraldajate poolt organiseeritud Kreeta tšarterlennu hilinemise näol oli tegemist kahetsusväärse juhtumiga. Lennuoperaator SmartLynx Airlines teavitas Novatoursi laupäeval Kreeta lennuaja muutusest tehnilistel põhjustel. Lennuaja muutuse rotatsiooni tõttu kandusid hilinemised edasi Bulgaaria tellimuslendudele.

Me vabandame omalt poolt reisijatele tekkinud ebamugavuse pärast ning loodame siiralt, et kõik osapooled hoolitsesid klientide eest parimal võimalikul viisil. Reisijate heaolusse panustasid nii Novatoursi müügi- ja tootemeeskond, lennuosakond ja esindajad kohapeal. Samuti meie välispartnerid hotellide-, toitlustus- ja transpordisektoris lennu sihtriigis.

Novatours on alati tegutsenud kliendi huvides ja oleme püüdnud välja pakkuda võimalikult kiireid ja kliendile soodsaid lahendusi.

Paraku on avalikkust eksitanud üksikud väited, justkui kõik Novatoursi kliendid pole saanud vajalikku või piisavat infot ja abi. Kinnitame, et Novatours jagab lennufirma poolt edastatud infot koheselt nii partneritele kui ka klientidele. Lähtume oma kliendisuhtluses reeglist, et reisijatele saadetud info oleks võimalikult täpne. Selleks on tihti vaja kinnitusi lisaks lennupartnerile ka müügi ja lennundusosakonnalt, välispartneritelt, hotellidelt, toitlustus- ja transpordifirmadelt.