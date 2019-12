November kinnisvaraturul: vaikne, aga hinnad ikka tõusid

Sarnaselt ülejäänud Eestile jäi november esialgsetel andmetel ka Tallinnas keskmisest vähem aktiivsemaks. Kuuga sõlmiti 757 korteri ostu-müügitehingut, mida oli ligi 90 võrra vähem kui mullu samal ajal. Tänavuse aasta lõikes on vähem tehinguid sõlmitud vaid veebruaris ning uusarenduste mahu kahanemise tulemusena on 11 kuuga sõlmitud umbes 200 tehingut vähem kui mullu.

Vastupidiselt tehingute arvu langusele ei näi kinnisvarahindade tõus pidurduvat, eriti tingimustes, kus majandus- ja palgakasv on Euroopa kontekstis väga tugev. Novembris oli tehingute mediaanhind 1958 EUR/m2, jäädes alla vaid tänavuse aasta oktoobrile. Võrreldes eelmise aasta novembriga tõusis tehingute hinnatase enam kui 12%, viidates sellele, et novembris oli hinnatumate piirkondade osakaal kõrgem.

Tartut mõjutasid kallid korterid

Esialgsetel andmetel jäi november ka Tartus tänavuse aasta kontekstis tagumisse poolde. Kuu jooksul sõlmiti 127 korteritehingut, mida oli ca 40 võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil ning sama palju jäädi alla ka tänavuse aasta kuu keskmisele näitajale.

Hinnatase on aga võrreldes mullusega Tartus nii palju kerkinud, et novembri tehingute mediaanhind oli 2018. aasta novembriga võrreldes ligi 6% võrra kõrgem. Seega kujunes tehingute mediaanhinnaks 1466 EUR/m2, mis viitab sellele, et hoolimata korteritehingute vähesusest võisid omanikku vahetada ka hinnatumate piirkondade, seal hulgas ka kallimad uusarenduste korterid.

Pärnus aasta vaikseim kuu

Juba möödunud kuul sai juttu tehtud Pärnu kinnisvaraturu sesoonsusest ehk aktiivsuse vähenemisest aasta lõpul. Novembris sõlmiti esialgsetel andmetel aasta väikseim kuu tehingute arv - 55 korteri müük. Tõenäoliselt on siin segu nii madalast järelturu aktiivsusest kui ka suvepealinnale iseloomulikust arenduste valmimisest vastu suve.

Korteritehingute mediaanhind oli novembris 1173 EUR/m2, mis oli 3,5% kõrgem kui eelmise aasta samal ajal. Tänavuse aasta kontekstis on tegemist üsna tavapärase järelturu kuu näitajaga.

Selle aasta 11 kuu lõikes on võrreldes mulluse sama ajaga sõlmitud 100 tehingut enam. Suurem kasv tuli just uusarenduste pealt, kuna aprillis ja mais sõlmiti üle 100 tehingu, mis Pärnu kontekstis on üsna erakordne nähtus.

Narvas väike taastumine

Narvas sõlmiti novembris 63 korteri müügitehingut, mis oli praktiliselt tänavuse aasta kuu keskmine tehingute arv. See aasta tuleb võrreldes eelmisega aktiivsem, sest 11 kuu seisuga on sõlmitud paarkümmend tehingut mullusest enam.