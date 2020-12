Novembris müüdi Tallinnas ligi tuhat korterit. Koroonamõjusid pole tunda

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul käib pealinna kinnisvaraturg viimased kolm kuud täistuuridel ning koroonamõjusid tunda pole.

"Viimase kolme kuu arvestuses tehti rohkem tehinguid kui mullu samal perioodil. Inimesed ootasid kevade ja suve ära ning kui üleüldist majanduskriisi ei tulnud, siis hakati edasi lükatud tehinguid vormistama. Eratarbimine vähenes kolmandas kvartalis tegelikult ju alla ühe protsendi ja see peegeldab üldist tarbijakindlust. Inimestel on ikka vaja elupinda vahetada ning vahepeal kuhjunud nõudlus registreeriti notari juures ära," kommenteeris Vahter.

"Ebaselgust on majanduses küll palju, aga elukondlikku kinnisvarasse jõuavad muutused pika vinnaga. Pealinna kodude hinnad püsivad, seda toetab üleüldine linnastumine ja vähemalt Tallinnas püsiv ja tugev elanike juurdevool," ütles Vahter.

Novembris tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1254 ostu-müügitehingut, mis on kaks protsenti enam kui oktoobris ning 2,6 protsenti rohkem kui mullu novembris. Kinnisvaratehingute koguväärtus oli 208 miljonit eurot, mis on 33 protsenti rohkem kui eelmisel kuul ja 35 protsenti enam kui eelmise aasta novembris.

Novembris müüdi Tallinnas 973 korterit, mis on viis protsenti rohkem kui oktoobris. Korteritehingute koguväärtus tõusis kuu lõikes 10 protsenti. Pealinna korterite keskmine ruutmeetri hind langes kuuga 1,4 protsenti 2151 euroni. Novembris müüdi Tallinna kalleim korter 658 000 ning odavaim 7500 euroga.

Novembris müüdi Tallinnas 46 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on 12 võrra rohkem kui varasemal kuul. Kalleim eramu müüdi 503 000 ning soodsaim 10 250 euro eest.

Möödunud kuul müüdi Tallinnas 15 elamumaa krunti, mis on oktoobriga võrreldes nelja võrra enam. Kalleim krunt maksis 1,3 miljonit ning soodsaim 45 000 eurot.