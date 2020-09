Kuigi kuue kuu euribor kukkus möödunud nädalal ajaloo madalaimale tasemele ehk –0,473%-ni, ei mõju see valdavale osale Eestis võetud laenudele kuidagi.

Ärilehe palvel lõi Eesti Pank kokku, kui palju on neid, kes langetusest osas saavad ja kui palju nad on viie aasta jooksul tänu negatiivsele euriborile säästnud.