Nutikiivrite maaletooja leidis turuniši

Tänavu kevadel tegutsemist alustanud nutikate rattakiivrite maaletooja on nüüdseks oma turunišši avardamas. Kuidas sellise lahenduseni jõuti, sellest räägib lähemalt Livalli nutikiivreid turustava Clevison OÜ esindaja Vahur Käo.

Idee hakata tegelema kiivritega, mis teeksid liikluses osalevad jalgratturid ja rulluisutajad hästi nähtavaks ning samal ajal võimaldaksid neil aktiivselt nutiseadmete vahendusel suhelda, tekkis elust enesest. Meie teedel ja tänavatel sõidab ohtralt rattureid, kes samal ajal kuulavad kõrvaklappidest muusikat ning räägivad nutitelefoniga või koguni loevad sealt sõnumeid. See on kõike muud kui ohutu, seda eriti juhul, kui kiirel elektrirattal sõitja ei kanna kiivrit.

Otsides meie rattapoodidest toodet, mis tagaks nii ratturite ohutuse kui ka võimaluse sõidu ajal turvaliselt suhelda ja muusikat kuulata, selgus, et sellist polegi. Internetis surfates leidsime aga, et Livalli nutikiivreid kasutatakse mujal maailmas laialdaselt. Suhtlen sõpradega pidevalt telefoni teel, mistõttu mulle meeldib just see, et seda kiivrit kandes ei pea eraldi kõrvaklappe kasutama.

Oluline on seegi, et kui peaksin sattuma õnnetusse, saadab nutikiiver automaatselt hädaabisõnumi minu määratud telefoninumbrile koos õnnetuskohaga kaardil. Kiivril on taga plinkiv ohutuli ning enne pöörete tegemist saab puldi abiga sisse lülitada ka suunatuled.

Esindusõigused

Kõige strateegilisem otsus oli kiivrite maaletoomiseks ametliku esindusõiguse hankimine. Läbirääkimised kiivrite ja lisavarustuse tootja Livalli esindajatega kulgesid konstruktiivselt. Tingimustes kokkuleppele jõudmiseks oli oluline ka silmast silma kohtumine. Esindusõiguse saamine näitab usaldust meie tegevusplaanide vastu ja aitab kindlustada positsiooni turusegmendis.

Maaletoomine

Alustava ettevõtte esimeseks proovikiviks sai esmase tootepartii soetamine ning selle kohaletoimetamine. Selleks tuli teha suhteliselt kopsakas alginvesteering ning läbida erinevad tolliprotseduurid.

Kardetud protseduurid osutusid aga pigem meeldivaks. Need võtsid küll aega, aga täna võib öelda, et maksu- ja tolliametis on suurepärane teenindus. Sealsed ametnikud on sõbralikud ja kompetentsed juhendama, kuidas ja mida teha ning milliseid juhendeid lugeda, et iga alustav ettevõtja saaks deklareerimisega hakkama.

Turustuskanalid

Esimese maale toodud partii turustamisel kasutasime väga traditsioonilist lähenemist. Käisime otse rattapoodides ning näiteks Veloplus võttiski Livalli kiivrid kohe müüki. Hiljem on lisandunud teisigi rattapoode. Oleme nutikiivreid müünud ka tuttavatele ja sõpradele ning tutvustanud toote võimalusi YouTube’i ja Facebooki vahendusel. Kohe lõime ka oma ettevõtte veebilehe.

E-pood

Kuigi edasimüüjate e-poodides on meie nutikiivrid saadaval, oleme võtnud suuna oma e-poe loomisele. Näeme, et nõnda saame muuta oma turundus- ja müügitegevuse võimalikult efektiivseks ning tarbijasõbralikuks.



Paraku toimetab keskmine Eesti ettevõte digitaalsetes turunduskanalites vähe.



Tõnu Väädi kolm soovitust e-poodidele

Uuringud näitavad, et ligi 70% ostukorve hüljatakse enne maksmist. Kas sinu e-pood jälgib ja tegeleb hüljatud ostukorvidega? Kuna viiest kolm seda ei tee, on just siit võimalik 10–20% e-poe käivet kasvatada. Hiinas ja USAs tehakse juba 90% e-ostudest mobiilist, Eestis üle 70%. Eesti e-poodide üks peamisi probleeme on mobiilivaate puudulikkus ja ebasõbralik kasutajamugavus. Mitmes keeles sinu e-pood toimib? E-äri ei tunne piire ja sama kuller viib paki kiiresti üle maailma igale poole kohale. Näiteks nii Alibaba müügikeskkonna kui ka mitme suurriigi päevane e-ostude käive ületab ühe- kuni kahekordselt Eesti riigi SKP-d. Paraku toimetab keskmine Eesti ettevõte digitaalsetes turunduskanalites vähe. Ettevõtlusnädal on hea võimalus tutvustada just alustavatele ettevõtetele oma digivõimekuse tõstmise viise e-kanalites.Tõnu Väädi kolm soovitust e-poodidele Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät kinnitab, et Eestis tervikuna kasvab e-müük aastast aastasse 25–30%. Umbes 40–50% vahele jääb ka piiriüleste tellimuste kasv. Samas on Eestis just piiriüleses müügis kasvuruumi. Meie väike- ja keskmised ettevõtted teevad piirülest e-müüki kõigest 8% ja sellega oleme Euroopa Liidus keskmisest tagapool.



Artikkel on avaldatud ettevõtlusnädala raames. Ettevõtlusnädal toimub Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.