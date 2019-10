Nutikodud peagi massidesse. Üks eestimaalane tellis aga väga kummalise lahenduse

Metro Capital ja Merko Ehitus on arendajad, kes on juba aastaid nutikodu lahendusi teinud. Alguses käis kõik eksperimenteerides ja tehti ka vigu. Suurimaks ohukohaks on erinevate seadmete suutlikkus - odavad seadmed ei suuda lihtsalt tarku lahendusi välja vedada. Tänaseks on arendajad ning lahenduste välja pakkujad leidnud töötavad variandid, mis peavalu tekitamise asemel inimesi aitavad.

„Täna on turul kauboisid palju ja ettevaatlik peab olema, aga meil on töötav lahendus olemas," ütles Merko Ehituse Eesti eritööde projektijuht Eigo Saare. Kauboide all peab ta silmas nutilahenduste pakkujaid, keda ei saa tõsiselt võtta.

Techno Life'i juht Kuuno Lotamõis tõi välja, et nutikodu lahendused võib laias laastus lüüa kaheks. Ühed on need, mida võib kodumasinate kauplustest osta - nutikohvimasinad, -lambid, targad kõlarid jne. Teine on hooneautomaatika, kus saab samuti sisse tuua väga erinevaid võimalusi.

Oluline tähele panna

Nutikodude rajamise puhul on kõige olulisemaks, nagu juba mainitud, kasutatavate seadmete suutlikkus. Teiseks oluliseks kohaks on aga see, et iga korter peab olema tehtud autonoomseks. Et ei juhtuks seda, et kui keegi kuskil majas kaabli kogemata läbi lõikab või midagi muud hullu teeb, siis kannatavad kõik 50-100 korterit.

„Ühel heal päeval fono enam ei tööta ja kõik need inimesed peavad woltides ise oma toidule alla vastu minema ja nad on tigedad," rääkis Pärn ja ütles, et just selliseid õppetunde on arendajad saanud ning nüüd enam neid vigu ei tehta.

Mida teha saab?