Nutiparklate rajaja kasvuraskused nõuavad lõivu parklate igapäevaselt korrashoiult

Suure töökoormuse taga on ettevõttel hetkel asjaolu, et need, kes hakkavad suve alguses mõtlema, et tahaks Bikeepi rattaparklat, jõuavad otsuseni alles paari kuu möödudes. „Siis me saame augusti lõpus väga palju otsuseid, et jah, me tahame parklat,” kirjeldas ta. Nii ongi nutiparklate ettevõttel just septembris Eestis kõige suurem paigalduste arv. Hetkel jääb ettevõtte töötajate arv Eestis kaheksa ja üheksa vahele. Veel juuni lõpus oli see seitse.

Ka ütles Lind, et mõnel juhul – nagu näiteks Ülemiste Keskuse parkla puhul –, on tegu üldse ettevõttest endast sõltumatute asjaoludega, mis täna takistavad seda parklat kasutada. „Seal oli kogu keskuse fassaadi remont ja kõik need asjad lülitati välja, Ülemiste Keskus vahetab need parklad välja,” rääkis Lind. Nii peaks sinna mõne kuu pärast tulema täiesti uued Bikeepi rattaparklad.

Terve rida parklaid ka raudteejaamades

Lind ütles, et üldiselt läheb 2012. aasta lõpus asutatud ettevõttel praegu väga hästi. Näiteks on paljude kaubanduskeskuste juurde lähiajal nutiparklaid juurde tulemas. „Jalgrattakasutus nii Tallinnas kui Eestis üldiselt on tõusmas,” põhjendas Bikeepi juht.

Täna on ettevõttel Eestis 50-60 rattaparklat ja nende arv ainult kasvab. Suur osa neist on Tallinnas, mõned parklad on ka Tartus ja Narvas ning üksikud parklad on ka terves reas raudteepeatusest nagu Türi, Kehra ja Aegviidu.

Bikeepi juhil sõnul peegeldab olukord Eestis ka üleüldist trendi maailmas, kus mikromobiilsuse osakaal vaid kasvab. „Eks me lähme selle suure lainega järjest kaasa,” märkis Lind. 2017. aastast ka USA turu sihikule võtnud ettevõte paigaldas näiteks hiljuti ühe 35-kohalise parkla ka Lõuna-Kalifornia Ülikooli kampuses naiskorporatsiooni juurde.

„Kui võrrelda Eesti parklatega, siis Eestis meil ühegi 35-kohalist parklat veel ühe maja juures ei ole – kuigi need on ka järgnevatel aastatel tulemas –, muidu on 20- või 25-kohalised,” kirjeldas Lind. Praeguse seisuga on Bikeepi parklaid paigaldatud kokku 12 riiki. Alles sel nädalal hakkas üks parkla ühe Belgia kaubanduskeskuse juures tööle ja lähiajal pannakse ka üks pilootparkla ka Moskvas üles.

Kui aga USA-s tegutseb ettevõte ise otse, siis teistes riikides on neil pigem kohapealsed partnerettevõtted, kes Eesti tootja parklaid vahendavad. Näiteks on nii Islandil kui Iiri pealinnas Dublinis Bikeepi nutiparkla kohaliku ettevõtte kaudu üleval.

Tulevad kohe oma esimese tõukerataste parklaga välja

Kevadise Funderbeami rahakaasamisvooru, millega ettevõttel õnnestus 703 investori kaasabil miinimumsumma 250 000 euro asemel lõpuks kaasata 1,16 miljonit, eesmärgiks oli Bikeepi tooteportfelli, müügitegevuste laiendamine ja tootearenduse kiirendamine. Esimesi tulemusi loodab ettevõte näidata järgmisel sügisel.

Kuivõrd väga kiiresti on linnapilti tulnud tõukerattad, siis on Bikeep oma plaanipärase arendustegevuse kõrval arendanud välja ka tõukerataste parkla. Sedagi protsessi on kevadine kaasamisvoor aidanud kiirendada.

Esimene selline parkla tuleb juba järgmisel nädalal ettevõtte Pärnu maantee kontori juurde. „Me esimesed katsetame siin oma kontori juures, et näha, kuidas ta on – et järgmises faasis, kui hakkame neid kaugemale välja panema, oleks meil juba mingi kogemus,” põhjendas ta.

Täna on ettevõttel kuus tootekategooriat: nutikas rattaparkla, rattagaraaž, tavalised rattahoidjad, varjualused ja katused, rattamajad ning rattahooldusvahendid. Bikeepi parklaid leiab nii ostukeskuste, pankade, raudteejaamade, büroohoonete, kinode, ülikoolide ja omavalitsushoonete juurest. Bikeepi parklates on kokku 1100 parkimiskohta ning nende lahendusel on miljon kasutaja. Seni pole ühtegi ratast nende parklatest ära varastatud.

Ettevõtte viimase kolme aasta käive Eestis on kasvanud 200 751 euro pealt 2016. aastal 271 325 euro peale 2018. aastal. Kogu selle aja on ettevõte tegutsenud kasumlikult. Kasumi suurus on jäänud 3800 ja 7800 euro vahele.