Obama elulooraamat purustab juba rekordeid, pere on teeninud raamatutega terve varanduse

24 tunni jooksul telliti ja osteti Barack Obama raamatut USA-s ja Kanadas 890 000 tükki, mis teeb sellest läbi aegade populaarseima presidendi elulooraamatu.

"Promised land" nimeline ja 768-leheküljeline teos purustas ka tema abikaasa Michelle Obama 2018. aastal ilmunud ülipopulaarse biograafia "Becoming" müügimahu, mida müüdi esimese ööpäevaga 725 000 ekspemplari. Michelle Obama raamatut on on nüüdseks ostetud üle maailma kokku üle 10 miljoni.

Väidetavalt maksis kirjastus Crown Obamadele nende raamatuõiguste eest 60 miljonit dollarit.

Obamad võivad presidentide kategoorias võistluse kinni panna, kuid Harry Potteri vastu ei saa seni keegi. Nimelt müüdi J. K. Rowlingu Potteri-sarja viimast osa esimese 24 tunniga lausa 8 miljonit eksemplari.