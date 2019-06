Odav importelekter võtab aasta lõpuks töö tuhandelt Ida-Virumaa energeetikult

Eile kohtusid Stenbocki majas peaministri ning majandus-, rahandus- ja sotsiaalministriga energeetikute ametiühingu juhid. „Mulle tundus see lausa imekspandav, et valitsuse liikmed polnud probleemi teravust endale üldse teadvustanud,” ütles energeetikatöötajate ametiühingute liidu esimees Sander Vaikma kohe pärast ministritega kohtumist. „Meile öeldi, et nad pole Ida-Virumaa inimeste murest üldse kuulnud, või siis ei pidanud seda nii tõsiseks.”