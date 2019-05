Odavate hindadega Läti ehituspood Depo pani Tallinnas kanna maha

Tänavu jaanuari viimasel päeval Eesti äriregistrisse kantud Depo DIY EE OÜ ainsaks juhatuse liikmeks on märgitud emaettevõtte SIA Depo DIY juht Andris Kozlovskis.

Valka piiripoodides alkoreisidel käivad eestlased ostavad Depo Valmiera kauplusest innukalt ehituskaupu, mis kodumaa poodidega võrreldes maksavad palju vähem.

Depo palus Eestisse laienemist puudutavad küsimused saata ettevõtte turundusosakonnale, kust aga vastati, et uudise kinnitamine või ümberlükkamine võib aega võtta mitu päeva. Ajakirjaniku viitele, et Eestis ollakse harjunud kiirema reageerimisega, vastati napisõnaliselt: „Meil on Läti ettevõte.”

Kaubandusketi tegevuse kohta ei soovinud kommentaare jagada samuti seda esindav advokaadibüroo Magnusson. „Ärge ahvatlege mind seaduserikkumisele,” ütles Magnussoni juhatuse liige Jaanus Mägi.

Ärilehel ei õnnestunud saada kinnitust ega ka kummutamist väitele, et Depo kaupluse asukohaks võib saada äsja suletud Tallinna vangla ja Espaki ehituspoe vaheline tühermaa.

Tegemist on Veskiposti tänaval Kaamos Kinnisvarale kuuluvate kinnistutega, kus Nordecon Betoon hakkab Kaamos Ehituse tellimusel rajama ankurrentnikule, Elektrilevile uue büroohoone betoon-kandekarkassi.